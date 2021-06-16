مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد جاهزيتها لتنظيم الانتخابات في موعدها

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الأربعاء على الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء السايح مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث أكد صالح "رفضه التام لكل محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها .

ونقلت (بوابة الوسط) الليبية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن صالح أشار إلى محاولات تهدف إلى "الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط، الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل".

وأكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على حق الشعب الليبي في اختيار مَن يحكمه بطريق مباشر في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معتبرا أن أي محاولة للعبث من قبل أي جهة كانت هي بمثابة عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها .