بوتين: نافالني سجين لأنه "تجاهل" القانون

جنيف - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن سجن المعارض الشهير في روسيا، الكسي نافالني، له أسبابه، حيث إنه "تجاهل" القوانين الروسية.

أضاف بوتين أمام الصحفيين عقب محادثات القمة التي عقدها مع نظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية: "لا يوجد ما نتحدث عنه "، مضيفًا أن نافالني تعمد انتهاك القانون.

وقال الرئيس الروسي: "كان هذا الرجل يدرك أنه يخرق كل قانون معمول به."

وألقي القبض على السياسي والمعارض الروسي نافالني وأودع السجن في موسكو في شهر يناير الماضي، بزعم عدم استيفائه شروط المراقبة على خلفية حكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ المشروط.

وكان نافالني في هذه الأثناء في ألمانيا يتلقى العلاج من محاولة تسميم، اتهم كثيرون الكرملين بالوقوف خلفها. ولطالما نفى بوتين ومسؤولون روس ذلك.