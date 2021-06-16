بوتين يصف قمته مع بايدن بـ"المثمرة" ويتهم واشنطن بالمسؤولية عن توتر العلاقات

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تحدثت مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشكل عام بلغة واحدة خلال القمة التي عقدت اليوم، متابعًا أنه تناول حائجة كورونا بشكل مختصر خلال المباحثات، مشيرًا إلى أن المحادثات جرت في جو كان يهدف إلى تحقيق النتائج، ووصفها بأنها كانت "مثمرة".

وتابع بوتين، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف، أنه يمكن أن نجد حلاً للأمريكيين الموجودين في السجون الروسية، مواصلاً حديثه بقوله إنه لا يستبعد التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن تبادل السجناء.

واتهم واشنطن بأنها المسؤولة عن توتر العلاقات الأمريكية الروسية، مشيرًا إلى أنها انسحبت من اتفاقية الأجواء المفتوحة.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت في مايو الماضي روسيا بأنها لن تعود إلى اتفاق للحد من التسلح يسمح بتسيير رحلات جوية غير مسلحة فوق عشرات الدول الموقعة على الاتفاق.

ويسمح الاتفاق بتسيير رحلات مفاجئة وغير مرتب لها من قبل لمراقبة النشاط العسكري.