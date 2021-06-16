بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو أمرًا غير قابل للنقاش

وكالات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تمسك بلاده باتفاق "مينسك" بشأن الأزمة مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن انضمام أوكرانيا للناتو يعد أمرًا غير قابل للنقاش.

وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف، أن المحادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تناولت الأزمة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين البلدين في عدة قضايا وملفات، لكنهما تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة مع لحل الخلافات بين البلدين.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في وقت سابق التي عقدت في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتسعى أوكرانيا إلى الانضمام لحلف الناتو، وتضغط لإجراء مفاوضات بشأن الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، فيما حذر الكرملين الناتو مرات عدة من قبول عضوية أوكرانيا.