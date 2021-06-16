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موسكو: قمة بوتين وبايدن "ناجحة"

05:59 م الأربعاء 16 يونيو 2021
موسكو: قمة بوتين وبايدن "ناجحة"

قمة بوتين وبايدن

وكالات

وصفت روسيا مساء الأربعاء، القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، والوفدين المرافقين لهما، التي عقدت في جنيف بأنها "ناجحة"، حسبما نقلت "الشرق" عن وكالة "تاس" الروسية.

وذكرت "تاس" أن القمة بين بايدن كانت مكثفة وناقش الزعيمان كل مواضيع أجندة المحادثات المطروحة مسبقًا.

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقر انعقاد القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتهاء القمة الموسعة بينهما بمشاركة الوفدين المرافقين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في وقت سابق التي عقدت في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

قمة بوتين وبايدن روسيا فلاديمير بوتين جو بايدن

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