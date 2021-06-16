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بدء الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف

05:39 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بدء الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف

بدء الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الروسية

وكالات

انطلقت مساء الأربعاء، جولة مشاورات موسعة في إطار القمة المنعقدة في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وانطلقت جولة المحادثات على نطاق موسع بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، بعد إجراء بوتين وبايدن في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات على نطاق ضيق بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان الكرملين أشار إلى انتهاء جولة من المحادثات على نطاق ضيق بين بوتين وبايدن ضمن إطار أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن في فيلا "لا جرانج" بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن استمرت نحو ساعتين، بدلا عن 75 دقيقة كما كان مقررا أصلا.

فلاديمير بوتين جو بايدن المحادثات الأمريكية الروسية جنيف

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