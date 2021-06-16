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السعودية تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد وفقًا للإجراءات الوقائية

05:19 م الأربعاء 16 يونيو 2021
السعودية تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد وفقًا للإجراءات الوقائية

أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الأربعاء السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق الإجراءات الوقائية في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بيان له اليوم الأربعاء أن الاشتراطات تشمل أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة.

كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

صلاة الجنائز السعودية مساجد السعودية فيروس كورونا

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