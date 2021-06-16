السعودية تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد وفقًا للإجراءات الوقائية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الأربعاء السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق الإجراءات الوقائية في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بيان له اليوم الأربعاء أن الاشتراطات تشمل أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة.

كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.