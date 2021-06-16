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اليمن:الحوثيون ينفذون حكما بالإعدام على الملأ بوسط صنعاء

04:53 م الأربعاء 16 يونيو 2021
اليمن:الحوثيون ينفذون حكما بالإعدام على الملأ بوسط صنعاء

الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

نفذت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء حكما بإعدام شخص رميا بالرصاص في العاصمة صنعاء،وذلك بعد أن قتل بناته الثلاث بعد خلاف مع والدتهن.

وأكد مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) وطلب عدم الكشف عن هويته، أن الإعدام نفذ على الملأ في شارع التحرير، وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

سبق وأن نفذ الحوثيون أحكاما بالإعدام في شارع التحرير بحق متهمين ارتكبوا جرائم جنائية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في عام 2014 بقوة السلاح.

الحوثيون صنعاء اليمن شارع التحرير

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