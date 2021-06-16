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الكاظمي يدعو العشائر لمساندة الدولة في حفظ وحدة العراق

04:28 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الكاظمي يدعو العشائر لمساندة الدولة في حفظ وحدة العراق

مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العشائر إلى مساندة الدولة في الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الأهلي في المجتمع.

وقال الكاظمي - خلال لقائه عددًا من شيوخ عشائر سامراء، وفقًا لقناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "أشيد بعشائرنا في سامراء ودورها في تعزيز الأمن وتعاونها مع القوات الأمنية في الوقوف سداً منيعاً ضد الإرهاب".

وأكد أهمية تجاوز الخلافات ووضع مصلحة المواطن وحقه في دولة تحميه، هدفًا للجميع، موضحًا أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين.. مشيرا إلى أن الحكومة تواجه اليوم تحديات كبيرة، لكن لديها إصرار وعزم على مواجهتها وتجاوزها من خلال تعاون وتكاتف الجميع.

وتابع قائلًا: "علينا أن نمضي نحو إعمار البلاد ونصحح الكثير من الأخطاء السابقة التي دفع ثمنها المواطن، وقد حرصت الحكومة كجزء من برنامجها الإصلاحي على تنشيط جميع القطاعات لاسيما القطاع الزراعي وتقديم كل التسهيلات للفلاحين".

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى الكاظمي بغداد العراق مجلس الوزراء العراقي شيوخ عشائر سامراء

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