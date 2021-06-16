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مظاهرات وإضرابات ضد قانون العمل في اليونان

03:11 م الأربعاء 16 يونيو 2021
مظاهرات وإضرابات ضد قانون العمل في اليونان

علم اليونان

أثينا - أ ش أ

شهدت اليونان سلسلة من الإضرابات والمسيرات التي خرجت للمرة الثانية الأسبوع الحالي؛ احتجاجًا على مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل والمتوقع أن يحصل على موافقة البرلمان.

وذكر "راديو فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن وسائل النقل العام توقفت في العاصمة أثينا، كما امتنعت خدمات النقل عن طريق العبارات إلى الجزر اليونانية عن العمل تمامًا لمدة 24 ساعة.

وتم إغلاق العديد من الخدمات العامة تلبية لدعوة النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص إلى تنظيم الإضراب احتجاجًا على قانون العمل الذي يهدف إلى زيادة المرونة في عدد ساعات العمل مقابل الحصول على إجازات إضافية مدفوعة الأجر.

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اليونان أثينا قانون العمل باليونان الجزر اليونانية

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