الصحة العالمية تراقب سلالة لفيروس كورونا ظهرت في أمريكا اللاتينية

جنيف - (د ب ا):

تراقب منظمة الصحة العالمية بصورة خاصة سلالة لفيروس كورونا ظهرت حتى الآن في أمريكا اللاتينية بصورة أساسية.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء " سلالة لامبدا تحمل عددا من التحورات ذات تداعيات مجهرية مشتبه بها مثل إمكانية محتملة لانتشار العدوى بصورة متزايدة أو مقاومة مرتفعة ممكنة للأجسام المضادة المحيدة".

مع ذلك، لا توجد حتى الآن دراسات يمكن الوثوق بها أو نتائج حقيقية بهذا الشأن.

ويذكرأنه تم رصد السلالة لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020. وجرى إرجاع 81% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في بيرو إلى سلالة لامبدا منذ أبريل الماضي. ومثلت السلالة نحو ثلث الحالات خلال الأشهر الأخيرة في الارجنتين وتشيلي.

وكانت المنظمة قد قسمت سلالات فيروس كورونا إلى فئتين: " السلالات المثيرة للاهتمام" التي تؤدي لتسجيل حالات مجمعة أو تحدث في عدة دول، وتنتمى سلالة لامبدا لهذه الفئة، أو فئة " سلالات مثيرة للقلق " الأكثر قدرة على العدوى ويصعب التحكم فيها.

وتضم الفئة الثانية سلالة دلتا، على سبيل المثال، التي دفعت السلطات البريطانية لإرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.