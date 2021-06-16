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مباحثات سعودية -أمريكية حول جهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي

02:01 م الأربعاء 16 يونيو 2021
مباحثات سعودية -أمريكية حول جهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

الرياض - أ ش أ

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغير المناخ جون كيري، الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

هذا المحتوى من

Asha
محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرياض الولايات المتحدة الأمريكية التغير المناخي

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