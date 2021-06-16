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اكتشاف سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا بموسكو

01:35 م الأربعاء 16 يونيو 2021
اكتشاف سلالة هندية متحورة من فيروس كورونا بموسكو

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن مدير مركز "جماليا" الروسي لعلم الأوبئة، ألكسندر جينتسبورج، اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو متحورة عن السلالة الهندية.

وقال جينتسبورج، في تصريح صحفي لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية اليوم الأربعاء: "نحدد الآن طيف السلالات التي تنتشر في العاصمة موسكو، حيث عثرنا بالفعل على أكثر من سلالة صينية وهندية معدلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات".

يُذكر أن خبراء الطب والأوبئة الروس يربطون الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين في روسيا بالسلالة الهندية بالذات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس "كورونا" والتى تقدم مجانية وطوعية فى جميع أنحاء البلاد بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

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