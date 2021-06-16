بريطانيا تفتح باب تطعيمات كورونا لمن فوق الـ21 عامًا

لندن - أ ش أ

قررت بريطانيا فتح باب حجز التطعيم ضد فيروس كورونا أمام من تزيد أعمارهم عن 21 عامًا.

وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية، اليوم /الأربعاء/ - أنه يمكن للأشخاص في إنجلترا حجز موعد التطعيم عبر موقع هيئة الخدمات الصحية الإلكتروني.

وكانت أيرلندا الشمالية، فتحت سابقًا باب حجز اللقاحات لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

وتقول السلطات في ويلز إنه كان من المفترض أن يحصل كل شخص بالغ على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد، قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد.