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بريطانيا تفتح باب تطعيمات كورونا لمن فوق الـ21 عامًا

12:50 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بريطانيا تفتح باب تطعيمات كورونا لمن فوق الـ21 عامًا

لقاح كورونا

لندن - أ ش أ

قررت بريطانيا فتح باب حجز التطعيم ضد فيروس كورونا أمام من تزيد أعمارهم عن 21 عامًا.

وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية، اليوم /الأربعاء/ - أنه يمكن للأشخاص في إنجلترا حجز موعد التطعيم عبر موقع هيئة الخدمات الصحية الإلكتروني.

وكانت أيرلندا الشمالية، فتحت سابقًا باب حجز اللقاحات لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

وتقول السلطات في ويلز إنه كان من المفترض أن يحصل كل شخص بالغ على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد، قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد.

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لقاح كورونا فيروس كورونا بريطانيا تطعيمات كورونا

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