شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج
القاهرة - أ ش أ
عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وتناول اللقاء- الذى يعقد بقصر التحرير- العلاقات بين مصر ولوكسمبورج وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.
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