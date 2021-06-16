شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتناول اللقاء- الذى يعقد بقصر التحرير- العلاقات بين مصر ولوكسمبورج وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.