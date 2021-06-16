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شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج

12:17 م الأربعاء 16 يونيو 2021
شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتناول اللقاء- الذى يعقد بقصر التحرير- العلاقات بين مصر ولوكسمبورج وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكرى القاهرة جان أسيلبورن مصر لوكسمبورج

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