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العراق يؤكد خلوه من المتحور الهندي لفيروس كورونا

11:02 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
العراق يؤكد خلوه من المتحور الهندي لفيروس كورونا

فيروس كورونا

بغداد - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية خلو البلاد من المتحور الهندي لفيروس كورونا المستجد "دلتا".

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي - في تصريح اليوم الأربعاء - إن "العراق لم يسجل أي حالة بسلالة (دلتا) الهندية حتى الآن، لأنها سريعة الانتشار وتسبب إصابات كثيرة، والبلد لم يمر بمرحلة كهذه".

وأوضح أن هذه السلالة لم يثبت علميا أنها أشد من السلالات التي انتشرت في البلدان، وبحسب البحوث الجارية حاليا فإن جميع اللقاحات تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات، وأخذ جرعتين من اللقاح يوفر حماية قوية ضدها وقادرة على تقليل مخاطرها.

وأضاف "أن ظهور المتحورات من السلالات لا يمثل أمرا مفاجئا، وهي عملية طبيعية، إذ يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت لضمان بقائه، ويساعد جهاز المناعة في مهاجمة أجزاء مختلفة من الفيروس حتى لو طرأت عليه طفرات جينية".

وأكد الحلفي أن وزارة الصحة العراقية تعمل على تسريع إنشاء مختبرين في مدينة الطب؛ للكشف عن السلالات الجديدة لكورونا وتصنيفها ومعرفة الاختلافات الحاصلة بينها وبين النسخ الجديدة المتحورة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن سلالة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة "دلتا" لفيروس كورونا اكتُشفت في الهند، ما زالت تعتبر مثيرة للقلق، بينما قللت من أهمية سلالتين آخريين.

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فيروس كورونا الهند العراق وزارة الصحة والبيئة العراقية

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