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زعيم كوريا الشمالية يصف الوضع الغذائي في بلاده بـ"المتأزم"

10:40 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
زعيم كوريا الشمالية يصف الوضع الغذائي في بلاده بـ"المتأزم"

كيم جونج أون

بيونج يانج - أ ش أ

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إلى اتخاذ تدابير لحل الوضع الغذائي "المتأزم" والناجم عن الإعصار الذي ضرب البلاد العام الماضي.

وقال كيم - خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ - إن الوضع الغذائي للشعب يزداد تأزما حيث لم يتمكن القطاع الزراعي من تنفيذ أهدافه الخاصة بإنتاج الحبوب بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار.

وأشار التليفزيون إلى أن كيم أصدر تعليماته للدولة بالحفاظ على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء العمل على إعادة بناء الاقتصاد.

هذا المحتوى من

كيم جونج أون كوريا الشمالية حزب العمال الحاكم هيئة الإذاعة اليابانية فيروس كورونا

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