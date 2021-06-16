الصين تطلق أول مهمة مأهولة لها في الفضاء منذ 5 سنوات

بكين - أ ش أ

قررت الصين إرسال 3 رجال إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو خمس سنوات، وذلك في إطار خطة لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل.

وذكر موقع (سي نت) التقني، أن الصين ستطلق مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-12 في الساعة 9:22 بالتوقيت المحلي"01:22 بتوقيت غرينتش" غدا الخميس في جيوتشيوان بإقليم قانسو.

وتمثل المركبة شنتشو-12 ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.

وكانت الصين بدأت هذا العام إنشاء محطة الفضاء بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل، وآخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رجلين إلى تيانقونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.