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العراق يعلن إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد

12:02 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
العراق يعلن إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد

طائرة مسيرة

العراق - (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن اسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن أيضا من اسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

هذا المحتوى من

Asha
طائرة مسيرة بغداد العراق

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