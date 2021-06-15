العراق: إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد

العراق - (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إسقاط طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار) تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بسقوط طائرة مسيرة قرب منطقة سكنية جنوب شرقي بغداد.