مجلس الوزراء السعودي يبحث دعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن
السعودية - (أ ش أ)
بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، دعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والسعي حثيثاً في حل النزاعات ومعالجة الأزمات؛ ما يعكس اضطلاع المملكة بدورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، والقيادي والتنموي بالمنطقة.
واستعرض المجلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، مجمل المباحثات والمشاورات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية؛ مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوطيد علاقاتها الثنائية.
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