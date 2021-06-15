تعليق جديد من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنها تتفهم أهمية نهر النيل لدول أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيويبا).

وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء اليوم، إلى أنها تواصل دعم الجهود التي تبذلها إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وستواصل تشجيعها على استئناف الحوار المثمر.

ودعا وزراء خارجية العرب اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة حول تطورات سد النهضة الإثيوبي.

وحث الوزراء العرب في بيان عقب الاجتماع، مجلس الأمن إلى "إتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث" ( مصر والسودان) دولتي المصب وإثيوبيا.

وطالب البيان إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد ".

بدورها علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الثلاثاء في بيان لها على دعوة الجامعة العربية لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن سد النهضة، معربة عن ازعاجها من قرار الجامعة العربية.

وقالت الخارجية في بيانها، إنها ترفض البيان الصادر عن الجامعة العربية التي ترى أنها أهدرت فرصًا للعب دور بناء في المفاوضات التي استمرت لسنوات.