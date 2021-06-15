الرئيس التونسي يدعو لحوار وطني لتغيير النظام السياسي

تونس - (د ب ا)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حوار وطني يكون محوره بالأساس التفكير في نظام سياسي جديد.

وتأتي دعوة سعيد خلال لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين في القصر الرئاسي، في مسعى للتمهيد لحلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وطالب سعيد في كلمة توجه بها إلى الرأي العام بحوار وطني يمهد خصوصًا لإصلاحات سياسية من أجل وضع نظام سياسي ونظام انتخابي جديدين.

وجاء في بيان رئاسي "أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة".

وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين الى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره الحزب الأغلبي، إلى نظام رئاسي.

ويغلب على العلاقة بين الرئاسة من جهة والبرلمان والحكومة من جهة ثانية التوتر وبرز ذلك في الأزمات الدستورية المتواترة لا سيما فيما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضائه بعد المصادقة عليه في البرلمان.

وللدلالة على عمق الأزمة السياسية في تونس فإن اللقاء بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي الذي يشرف أيضًا على وزارة الداخلية، هو الأول بصفته رئيسًا للحكومة منذ يناير الماضي.