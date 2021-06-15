صحيفة بريطانية تنتقد زعيم حزب العمال السابق بسبب تعليقاته حول لقاح كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

انتقدت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين البالغ من العمر 72 عامًا، بسبب رفضه الإفصاح عن سجلاته الطبية عندما سؤل عما إذا كان قد تلقى لقاح فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الأمر أثار غضب البريطانيين والمعلقين السياسيين، لافتة إلى أن كوربين قال "قبل بضع سنوات تعرضت لبعض الأسئلة المزعجة للغاية حول صحتي.. وسبق أن تعهدت بعدم مناقشة صحتي الشخصية على الهواء".