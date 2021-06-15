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صحيفة بريطانية تنتقد زعيم حزب العمال السابق بسبب تعليقاته حول لقاح كورونا

10:54 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
صحيفة بريطانية تنتقد زعيم حزب العمال السابق بسبب تعليقاته حول لقاح كورونا

جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

انتقدت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين البالغ من العمر 72 عامًا، بسبب رفضه الإفصاح عن سجلاته الطبية عندما سؤل عما إذا كان قد تلقى لقاح فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الأمر أثار غضب البريطانيين والمعلقين السياسيين، لافتة إلى أن كوربين قال "قبل بضع سنوات تعرضت لبعض الأسئلة المزعجة للغاية حول صحتي.. وسبق أن تعهدت بعدم مناقشة صحتي الشخصية على الهواء".

هذا المحتوى من

Asha
جيرمي كوربين حزب العمال لقاح كورونا فيروس كورونا

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