Masrawy logo white

الأردن يدين سماح السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مسيرة استفزازية في القدس

10:50 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
الأردن يدين سماح السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مسيرة استفزازية في القدس

الأردن

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، سماح السلطات الإسرائيلية لمجموعات متطرفة بتنفيذ المسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن سماح السلطات الإسرائيلية للمسيرة الاستفزازية وما تخللها من هتافات وشعارات عنصرية وتحريضية وإساءات، واعتداءات الشرطة على المقدسيين ومنعهم من دخول البلدة القديمة والتضييق عليهم، هي تصرفات تصعيدية مرفوضة ومدانة وتتنافى مع كافة الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد والعنف.

وحمّل الفايز، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذي جرى اليوم، وطالبها بالكف عن الاعتداءات والاستفزازات، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس.

هذا المحتوى من

Asha
الأردن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القدس السلطات الإسرائيلية

الخبر التالى:

صحيفة بريطانية تنتقد زعيم حزب العمال السابق بسبب تعليقاته حول لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا