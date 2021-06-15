الأردن يدين سماح السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مسيرة استفزازية في القدس

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، سماح السلطات الإسرائيلية لمجموعات متطرفة بتنفيذ المسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن سماح السلطات الإسرائيلية للمسيرة الاستفزازية وما تخللها من هتافات وشعارات عنصرية وتحريضية وإساءات، واعتداءات الشرطة على المقدسيين ومنعهم من دخول البلدة القديمة والتضييق عليهم، هي تصرفات تصعيدية مرفوضة ومدانة وتتنافى مع كافة الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد والعنف.

وحمّل الفايز، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذي جرى اليوم، وطالبها بالكف عن الاعتداءات والاستفزازات، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس.