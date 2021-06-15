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إثيوبيا تعلق على دعوة الجامعة العربية لجلسة طارئة بمجلس الأمن حول سد النهضة

10:09 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
إثيوبيا تعلق على دعوة الجامعة العربية لجلسة طارئة بمجلس الأمن حول سد النهضة

سد النهضة

وكالات
علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الثلاثاء في بيان لها على دعوة الجامعة العربية لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن سد النهضة، معربة عن انزعاجها من قرار الجامعة العربية.

وقالت الخارجية في بيانها، إنها ترفض البيان الصادر عن الجامعة العربية التي ترى أنها أهدرت فرصًا للعب دورًا بناء في المفاوضات التي استمرت لسنوات.
وذكرت الوزارة الإثيوبية، أنها ليست المرة الأولى التي تعبر الجامعة عن دعمها لمطالب مصر والسودان، مشيرة إلى أن على الجامعة العربية أن تذكر حق الإثيوبيين في الاستفادة من مياه النيل والتنمية التي تحدث من سد النهضة لملايين الإثيوبيين.

وزعم البيان أن إثيوبيا تحترم القوانين الدولية بشأن المياه وأنها لم تضر بمصالح مصر والسودان، وأنها بذلك ما في وسعها لإزالة مخاوف البلدين من سد النهضة.
وزعم البيان أن محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل إلا من خلال التعاون والحوار.

اثيوبيا جامعة الدول العربية الخارجية الاثيوبية سد النهضة مصر

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