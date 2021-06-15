البرلمان العربي يؤيد مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم الأمن المائي لمصر والسودان

مصر - (أ ش أ)

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال.

وثمن رئيس البرلمان العربي في بيان صدر مساء اليوم، دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد "العسومي" التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضررًا بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد أن البرلمان العربي يمارس كل أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 26 يونيو الجاري.