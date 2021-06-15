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اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تبدأ تحقيقًا في أحداث تيجراي بعد غد

09:48 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تبدأ تحقيقًا في أحداث تيجراي بعد غد

إقليم تيجراي

إثيوبيا - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدء تحقيقاتها في أحداث منطقة تيجراي الاثيوبية بعد غد الخميس.

وأوضحت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في بيان اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة التحقيق وفقًا لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل تقصي الحقائق في أحداث منطقة تيجراي في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، والذي جرى اعتماده في الدورة الاستثنائية 32 التي عقدت خلال مايو المنصرم.

وأكدت اللجنة حصولها على صلاحيات التحقيق في "مزاعم" انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وجمع جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت الادعاءات تشكل انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن أعمال اللجنة ستبدأ أولاً في عاصمة جمهورية جامبيا بانجول، فيما ستجري تحقيقات ميدانية في دول مجاورة، وتنعقد لجنة التحقيق لفترة أولية مدتها ثلاثة (3) أشهر والتي يمكن تجديدها لاحقًا.

وأكدت لجنة التحقيق إلتزامها بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد؛ ما يضمن حماية من يتم التعاون معهم كما دعت إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكينها من تنفيذ مهمتها.

هذا المحتوى من

Asha
تيجراي حقوق الإنسان اللجنة الإفريقية اثيوبيا تحقيقات تيجراي

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