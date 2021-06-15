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توقعات باستمرار قمة بايدن وبوتين لنحو ٥ ساعات

09:20 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
توقعات باستمرار قمة بايدن وبوتين لنحو ٥ ساعات

جو بايدن وبوتين

وكالات

توقعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن تستمر القمة المرتقبة التي تعقد في جنيف بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلادمير بوتين، لنحو ٤ أو ٥ ساعات، دون أن يتخللها مأدبة غداء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال مسؤول في إدارة بايدن لدى هبوط طائرته الرئاسية في جنيف، اليوم الثلاثاء: "اللقاء الروسي الأمريكي غدًا يمكن أن يستمر 4 أو 5 ساعات لكن دون اجتماع على كسرة خبز".

وأوضح أن المحادثات ستبدأ بحضور ضيق حيث سيشارك فيها فضلاً عن بايدن وبوتين وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والروسي، سيرجي لافروف، إضافة إلى مترجمين، وقبل بدء هذا الجانب من الاجتماعات يسمح للصحفيين بالدخول إلى القاعة لإجراء تصوير بروتوكولي.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع الموسع سيجري بمشاركة 5 مسؤولين آخرين من قبل كل من الطرفين.

قمة بايدن وبوتين جو بايدن الرئيس الأمريكي فلادمير بوتين

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