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أفريقيا تسجل 5 ملايين و66 ألف إصابة و135 ألف وفاة بكورونا

08:28 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
أفريقيا تسجل 5 ملايين و66 ألف إصابة و135 ألف وفاة بكورونا

أفريقيا

إثيوبيا - (أ ش أ)

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الدول الأعضاء بلغ 5 ملايين و66 ألف إصابة مؤكدة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 135 ألف حالة .

وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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أفريقيا فيروس كورونا إصابات فيروس كورونا tdhj ; V kh

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إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

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