الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية

وكالات

حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى للانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في 12 يونيو الجاري بفوزه بنحو 105 مقعد.

وأعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن حزب الأحرار حل في المرتبة الثانية، بنحو 78 مقعدا وحركة مجتمع السلم فاز بنحو 64 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي حصد 57 مقعدا.