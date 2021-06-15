شكري يعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج ويستقبل جون كيري غدًا

مصر - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا الأربعاء جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويتناول اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير العلاقات بين مصر ولوكسمبورج وسبل تعزيزها فى شتى المحالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

ومن ناحية أخرى يستقبل الوزير شكري فى اليوم نفسه جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ.