وزيرة الخارجية اللبنانية: نأمل في تشكيل حكومة في أسرع وقت لإنقاذ البلاد

لبنان - (أ ش أ)

أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، عن أملها في تشكيل حكومة في أسرع وقت من أجل استعادة المؤسسات الدستورية لدورها وإنقاذ لبنان من المحنة التي تواجهه.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم أبناء الجالية اللبنانية العاملين في قطر إضافة الى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية.

واستمعت الوزيرة إلى الجالية اللبنانية حول الأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة وهجرة اللبنانيين من ذوي الإختصاصات.

وأشار أبناء الجالية اللبنانية إلى أن أوضاعهم وأعمالهم في قطر تسير بشكل طبيعي، معبرين عن مخاوفهم من الوضع الأمني ومصيرعائلاتهم في لبنان في ظل الأزمة الراهنة، إضافة الى تخوفهم على مصير ودائعهم في المصارف اللبنانية،وأعرب أبناء الجالية عن استعدادهم للمساعدة في شتى المجالات من أجل إنقاذ لبنان.

وشددت وزيرة الخارجية والمغتربين على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر التي فتحت أبوابها للبنانيين وقدمت المساعدات في كل الأزمات التي مر بها لبنان، ودعت إلى أهمية الللتفاف والتضامن والتضحية من أجل لبنان في هذه المرحلة، والسعي إلى تعزيز قدرات بلدهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وحثت أبناء الجالية في قطرعلى السعي لمساعدة عائلاتهم وذويهم ودعم بلدهم، وزيارة لبنان خلال هذا الصيف وتنشيط السياحة بعد أن بدأ لبنان بالسيطرة على تداعيات وباء كورونا.

وكانت الوزيرة قد استهلت زيارتها إلى الدوحة بلقاء مع سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري وأعضاء السفارة اللبنانية، وجرى عرض لعمل السفارة من الناحية الإدارية لا سيما تلبية احتياجات اللبنانيين من أبناء الجالية في قطر.

وأثنت الوزيرة اللبنانية على الجهود المبذولة من أجل تسهيل متطلبات اللبنانيين لا سيما خلال الفترة الماضية في ظل إنتشار وباء كورونا.