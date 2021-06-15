موسكو تأمل في التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن المحطة الفضائية الدولية

روسيا - (أ ش أ)

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، إن الوكالة تأمل في إمكانية توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها الأمريكية "ناسا" حول تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية حتى العام 2030.

وأضاف روجوزين في تصريحات خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء الكوني (GLEX-21) في سان بطرسبورج، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن السيناتور بيل نيلسون، الذي ترأس مؤخرا وكالة "ناسا" الأمريكية، كان من بين هؤلاء الذين دعوا إلى تمديد عمل المحطة حتى العام 2030"، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم إيجاد حل ناجح بهذا الخصوص.

من جهته، قال بيل نيلسون في كلمته خلال المؤتمر، "أكدت على مدار سنوات أنه لا بد من تمديد مدة استخدام المحطة الفضائية الدولية حتى العام 2030، ونأمل أن يكون بمقدور شركات ومؤسسات تجارية، بعد العام 2030، أن تنشئ محطة فضائية خاصة بها، وتواصل الأبحاث على المدار المنخفض (حول الأرض)".

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أعلنت في 5 يونيوالجاري، في ختام محادثات أجراها روجوزين مع نيلسون، أن الأخير قبل دعوته لزيارة روسيا واقترح تمديد عمل المحطة الدولية حتى العام 2030.

وكان روجوزين صرح سابقا بأن روسيا يمكن أن تتخلى عن خططها لمغادرة المحطة بعد العام 2025، في حال توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول استغلال القسم الروسي منها على أساس تجاري.

ووردت سابقا تقارير مفادها أن بإمكان روسيا أن تنسحب من مشروع المحطة الفضائية الدولية مع تسليم المسؤولية عن قسمها لشركائها الأجانب، مع الإشارة إلى إمكانية أن تواصل روسيا استخدام قسمها بدعم مالي أمريكي، أو تنشئ محطة فضائية وطنية سيتم إطلاق الوحدة الأولى منها عام 2025 على أن يكتمل نشر المحطة عام 2035.