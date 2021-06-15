الأردن: أمن مصر والسودان المائي هو جزء من الأمن القومي العربي

الأردن - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن أمن مصر والسودان المائي هو جزء من الأمن القومي العربي، وأن الأردن تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما المائية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال مشاركة الصفدي في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، والتي دعت إليها مصر والسودان، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت "بترا" إلى تبني الدول الأعضاء في الجامعة قرارا أكد تضامن الدول العربية مع مصر والسودان في حماية حقوقهما المائية المشروعة، الأمر الذي يعتبر جزء من الأمن القومي العربي.

كما دعا القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لبحث هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق مفاوضات تستهدف التوصل ضمن إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونيا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

كما شارك الصفدي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعت له الرئاسة القطرية، والذي تناول سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة أزمات المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية، حيث تم بحث الاجتماع التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاعتداءات على الحرم القدسي الشريف/المسجد الأقصى المبارك والعدوان الإسرائيلي على غزة وجهود إنهاء الحرب وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات في الشأن الليبي واليمن والأزمة السورية ولبنان.