إصابة ١٧ فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال تزامنًا مع انطلاق مسيرة الأعلام (فيديو)

وكالات

انطلقت مسيرة الأعلام للمستوطنين الإسرائيليين في مدينة القدس اليوم الثلاثاء بعد مشاورات أمنية، وخرجت مسيرات فلسطينية في القدس والضفة الغربية ردًا على المسيرة الاستفزازية لليمين المتطرف في دولة الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة ١٧ شخصًا في مواجهات مع قوات الاحتلال التي تحاول قمع المسيرات الفلسطينية في القدس وعند مدخل باب العامود.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 2500 شخصًا.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مبنى وزارة "المعارف"، حيث من المقرر ان يتوجهوا إلى باب العامود دون أن يدخلوا إلى البلدة القديمة، على أن يتوجهوا بعد ذلك إلى باب الخليل، ومن ثم إلى حائط البراق.