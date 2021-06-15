طائرات عراقية تقصف مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين

بغداد - (د ب أ)

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية قصفت مواقع لتنظيم "داعش" في مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين 180 كم شمالي بغداد.

وجاء في البيان "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تواصل قواتنا الامنية البطلة بإسناد جوي "عملية أسود الجزيرة الثانية"، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنا كرفان ضربتين جويتين، اليوم الثلاثاء، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين، (عبارة عن نفق يحتوي كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية).

وتواصل القوات العراقية في مناطق متفرقة من البلاد عمليات عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش والأنفاق التي يتحصنون بها للحد من تحركات هذا التنظيم الذي لايزال يشكل خطرًا على الوضع الأمني في البلاد.