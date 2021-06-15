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وزير الخارجية القطري: بحثنا الأزمة السورية والتطورات في لبنان والسودان والوضع في فلسطين

05:37 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
وزير الخارجية القطري: بحثنا الأزمة السورية والتطورات في لبنان والسودان والوضع في فلسطين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ث

قطر - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بحث الأزمة السورية والتطورات في لبنان والسودان، علاوة على الموضوعات الأخرى التي تخص تعزيز التعاون العربي في المجالات الأخرى، خاصة التعاون في مجال وباء "كوفيد-19".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.

ولفت الوزير القطري إلى الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مبينا أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة وتم التوافق على الخطوات التي من الممكن اتخاذها في إطار جماعي وتحرك للجنة للمحاولة لوقف الانتهاكات غير القانونية الإسرائيلية التي تحدث في المسجد الأقصى.

وأضاف أن وزراء خارجية الدول المشاركة عبروا عن قلقهم من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة خصوصا اليوم ومسيرات "العلم" عند "باب العمود".

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وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني فلسطين اجتماع وزراء الخارجية العرب

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