الخارجية الليبية: نقف على مسافة واحدة من كل الدول وسيادة ليبيا فوق كل اعتبار

طرابلس - أ ش أ

أكدت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن سيادة ليبيا فوق كل اعتبار، موضحة أن وزارة الخارجية تقف على مسافة واحدة من كل الدول، وتتعامل معها بما يخدم مصلحة ليبيا.

وأضافت المنقوش -خلال لقائها متفوقي الدفعة 16 من خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء، أنها قامت بعدة زيارات لعدد من الدول، وستكون لها زيارات مماثلة لدول أخرى لتوضيح الرؤية الليبية لدعم الاستقرار في البلاد، وتحشيد الدعم لهذه الرؤية لعرضها على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري، وحث الدول المشاركة على تبني الرؤية الليبية بعد غيابها عن مؤتمر برلين 1 بداية العام الماضي.

وأوضحت أن من أهم أولويات الوزارة المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن من خلال حث الدول الشقيقة والصديقة على إعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها بالعاصمة طرابلس والمدن الأخرى؛ لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرات من داخل ليبيا، إلى جانب فتح الأجواء للرحلات الجوية من وإلى ليبيا، مضيفة أن هناك خطة لفتح الأجواء بين ليبيا وكلاً من مالطا وإيطاليا خلال الشهرين القادمين.

وأشارت المنقوش إلى أن هناك جهودا تبذل لتطوير وتنظيم عمل وزارة الخارجية، من خلال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإدارة مثل الأرشفة الإلكترونية لمكافحة الفساد، وتقليص البعثات الليبية في الخارج وعدد العاملين بها، والالتزام بتطبيق القانون الدبلوماسي على كل موظفي الوزارة خصوصا رؤساء البعثات من سفراء وقائمين بالأعمال وقناصل.