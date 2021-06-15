Masrawy logo white

"الصحة العالمية" تعتمد المنامة كأول عاصمة صحية بإقليم شرق المتوسط

04:50 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
"الصحة العالمية" تعتمد المنامة كأول عاصمة صحية بإقليم شرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية

المنامة - أ ش أ

اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، "المنامة مدينة صحية" كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، وذلك في حفل افتراضي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأشارت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أن الخدمات والبرامج الصحية التي يتم تقديمها كان لها دور كبير في حصول المنامة على الاعتماد كمدينة صحية، ومنها البرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرامج سلامة الأغذية وصحة البيئة، إضافة إلى البرامج التي تهدف لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري أن المنامة هي أول عاصمة تحصل على لقب المدينة الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، مؤكدا أن المسار الذي تنتهجه مملكة البحرين في مواجهة الجائحة يعد من أفضل التجارب الناجحة عالميا.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية المنامة إقليم شرق المتوسط فائقة بنت سعيد الصالح

الخبر التالى:

الخارجية الليبية: نقف على مسافة واحدة من كل الدول وسيادة ليبيا فوق كل اعتبار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يُسلِّم السفير الإيطالي تصرُّف النيابة العامة في قضية وفاة ريجيني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا