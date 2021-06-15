"الصحة العالمية" تعتمد المنامة كأول عاصمة صحية بإقليم شرق المتوسط

المنامة - أ ش أ

اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، "المنامة مدينة صحية" كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، وذلك في حفل افتراضي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأشارت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أن الخدمات والبرامج الصحية التي يتم تقديمها كان لها دور كبير في حصول المنامة على الاعتماد كمدينة صحية، ومنها البرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرامج سلامة الأغذية وصحة البيئة، إضافة إلى البرامج التي تهدف لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري أن المنامة هي أول عاصمة تحصل على لقب المدينة الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، مؤكدا أن المسار الذي تنتهجه مملكة البحرين في مواجهة الجائحة يعد من أفضل التجارب الناجحة عالميا.