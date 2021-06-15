قبل ساعات من "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.. حرائق في مستوطنات غلاف غزة



وكالات:

اندلعت، الثلاثاء، حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، يشتبه في أنها ناجمة عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين مسيرة استفزازية في القدس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية، اندلع حريقان في مستوطنات بمجلس "شعار هنيغيف" الإقليمي في منطقة غلاف غزة.

وأضافت أن تحقيقات جارية لمعرفة ما إن كان الحريقان ناجمان عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

تأتي تلك التطورات قبل ساعات من انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستجوب البلدة القديمة بالقدس ويؤدي المشاركون فيها رقصة في منطقة باب العامود العربية أحد أبواب البلدة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

وكثف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.