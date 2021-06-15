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استطلاع: 56% من الأمريكيين يؤيدون سياسة بايدن الخارجية

03:51 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
استطلاع: 56% من الأمريكيين يؤيدون سياسة بايدن الخارجية

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة "هيل-هاريس-إكس" أن غالبية الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الشؤون الخارجية.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن 56% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة بين 7-9 يونيو الجاري، قالوا إنهم يؤيدون تعامل بايدن في الشؤون الخارجية.

من ناحية أخرى، أعرب 44% من المستطلعين عن عدم رضاهم عن تعامل بايدن فيما يخص القضايا العالمية.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي انضم فيه بايدن إلى قادة العالم في مجموعة السبعة حيث يهدف إلى تعزيز التحالفات الأجنبية.

هذا المحتوى من

جو بايدن شركة هيل هاريس إكس التحالفات الأجنبية

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