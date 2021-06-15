عُمان تسجل 3 إصابات مؤكدة بالفطر الأسود
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى فيروس كورونا مشيرة إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.
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