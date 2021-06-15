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إعدام سعودي أدين بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن

02:50 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
إعدام سعودي أدين بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن

وزارة الداخلية السعودية

الرياض - (د ب أ):

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق أحد السعوديين بعد أن أدين بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم، إن "سعودي الجنسية أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن".

وأضافت أن المدان "قام أيضا مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف".

وأوضحت أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني"، مشيرة إلى أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه ... وتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً".

وقالت الداخلية السعودية إن "أمرا ملكيا صدر بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية".

وزارة الداخلية السعودية الرياض الإرهاب قنابل المولوتوف

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