شكري من الدوحة: ملء سد النهضة بدون اتفاق يخالف القانون الدولي

أول صور لعملية تحرير ١٣ مصريًا مختطفين في ليبيا

كتبت- رنا أسامة:

أطلع سامح شكري وزير الخارجية نظراءه العرب على الجهود المصرية للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وذلك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة.

وشدد شكري على أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي، حسبما صرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية في تغريدة مُرفقة بصورتين من الاجتماع عبر تويتر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شارك شكري في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، خال زيارته الحالية لقطر.

وأكّد شكري موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية على تويتر.

ويُعقد الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات سد النهضة، بناء على طلب من مصر والسودان، واجتماع ثالث لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في وقت سابق، إن الجامعة تعلم جيدا التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفا أن "كلاً من مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من الجامعة العربية".

وفي بيان مشترك، الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان إلى "تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب"، في إشارة إلى إصرار السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.

وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس الماضي.