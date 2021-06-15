مقتل أكثر من 10 جنود في انفجار بقاعدة عسكرية بالصومال

مقديشو - (د ب ا):

لقى أكثر من 10 جنود حتفهم إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه عند قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي أفريقيا".

وقال مراسل في موقع الانفجار إن انتحاريا، أدعى أنه متدرب، دخل المعسكر العسكري في منطقة واداجير بالعاصمة الصومالية، وفجر نفسه خلال تدريبات الصباح.

وقد أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الانفجار.