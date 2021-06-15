Masrawy logo white

مقتل أكثر من 10 جنود في انفجار بقاعدة عسكرية بالصومال

01:10 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
مقتل أكثر من 10 جنود في انفجار بقاعدة عسكرية بالصومال

ارشيفية

مقديشو - (د ب ا):

لقى أكثر من 10 جنود حتفهم إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه عند قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي أفريقيا".

وقال مراسل في موقع الانفجار إن انتحاريا، أدعى أنه متدرب، دخل المعسكر العسكري في منطقة واداجير بالعاصمة الصومالية، وفجر نفسه خلال تدريبات الصباح.

وقد أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الانفجار.

مقديشو نفجار لصومال اعدة عسكرية نفجار بقاعدة عسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التمويل العقاري| كيف أثر سعر الفائدة 3% على أقساط شقق سكن لكل المصريين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا