قمة الرئيسين الأمريكي والروسي بداية لإذابة الجليد بين بلديهما

جنيف - أ ش أ

تستضيف فيلا "لا جرانج" الشهيرة في جنيف، غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت موسكو، القمة الروسية الأمريكية المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن؛ حيث من المقرر أن تتألف القمة من ثلاثة أجزاء: لقاء بصيغة ضيقة، ولقاءان موسعان مع استراحة يتم خلالهما مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

وفي هذا الإطار، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الوفد الروسي خلال القمة سيضم وزير الخارجية سيرجي لافروف، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، ونائب رئيس أركان الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن يوري أوشاكوف قوله: إن الكرملين ينظر إلى اجتماع قادة روسيا وأمريكا بتفاؤل عملي، موضحا أن أي اتفاقات يتم التوصل إليها ستكون مفيدة ومن الضروري البدء في إزالة الأنقاض.

وأوضح أوشاكوف أنه خلال المحادثات سيرافق التشكيل الضيق للرؤساء من الجانب الروسي لافروف ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنطوني بلينكن، بالإضافة للمترجمين، مضيفا أن المفاوضات في شكل موسع ستضم الصحفيين، وسيكون هناك أيضًا متحدثون مسجلون".

وأوضح أن أي اتفاقات سيتم التوصل إليها بين الرؤساء - إذا تم التوصل إليها - فسيكون لها طبيعة توفيقية، لافتا إلى أنه بالنسبة لسفراء البلدين فهناك نية لإعادتهما إلى موسكو وواشنطن إذا اتفق رئيسا البلدين على ذلك في اجتماع في جنيف.

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجري مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، قارن خلالها بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن حيث قال: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شخص متميز وموهوب، وإلا لما أصبح رئيسًا للدولة. إنه شخص ذكي. قد يكون محبوبًا من قبل البعض، أو العكس من قبل البعض الآخر. إنه بالطبع ليس نتاجًا للسياسة الأمريكية، وليس له تاريخ سياسي".

وحول بايدن قال بوتين: "الرئيس بايدن يختلف اختلافًا جوهريًا عن ترامب. إنه محترف، عمل في مجال السياسة طوال حياته. لقد كان يفعل هذا لسنوات عديدة. وهذه حقيقة واضحة"، مؤكدا أنه خلال فترة رئاسته، اعتاد على الانتقادات، وأنه عمل دائمًا لصالح الشعب الروسي. والانتقادات المختلفة ليست شيئًا يستحق القلق بشأنه.

فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص قوي وصارم ولامع" وأعتبره خصما لأمريكا، مشيرا إلى أن "كل زعماء حلف الناتو الذين قابلهم أعربوا عن ترحيبهم بعقد القمة مع بوتين".

وأضاف أنه "سيبلغ بوتين خلال القمة المرتقبة بينهما غدا بأن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا ولكنها سترد على الأنشطة الضارة، وسأوضح له أن هناك مجالات يمكن التعاون بشأنها بين البلدين إذا أرادت روسيا ذلك".