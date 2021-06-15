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كوريا الجنوبية تجري مناورات حول جزر متنازع عليها.. واليابان تحتج

11:34 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تجري مناورات حول جزر متنازع عليها.. واليابان تحتج

كوريا الجنوبية

سول/ طوكيو - أ ش أ

بدأ الجيش والشرطة البحرية في كوريا الجنوبية تدريبات دفاعية مشتركة اليوم الثلاثاء، حول مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر اليابان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وسط احتجاج اليابان.

وتسمى الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية. وتجري كوريا الجنوبية التدريبات مرتين في السنة، عادة في يونيو وديسمبر.

وذكرت وسائل الإعلام أن التدريبات الأخيرة تشمل - بشكل أساسي - تدريبات بحرية، وليس تدريبات هبوط. وبحسب المعلومات الواردة لا يخطط الجيش لنشر لقطات عامة من التدريبات، في محاولة لتجنب إثارة التوترات مع اليابان.
وفي طوكيو، وصف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو -وفقا لوكالة الانباء اليابانية /كيودو/- التدريبات بأنها "غير مقبولة ومؤسفة للغاية".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء إن اليابان احتجت على التدريبات عبر القنوات الدبلوماسية ودعت كوريا الجنوبية إلى وقفها.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية الشرطة البحرية سول بحر اليابان الحكومة اليابانية

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