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حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" تدخل بحر الصين الجنوبي

09:55 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" تدخل بحر الصين الجنوبي

حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان

بكين- (د ب ا):

أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو اس اس رونالد ريجان"، قامت أمس الاثنين بعمليات أمنية بحرية وتدريبات هجومية وتدريب تكتيكي منسق في منطقة بحر الصين الجنوبي، ضمن " التواجد الروتيني" للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الأدميرال ويل بينينجتون، قائد مجموعة الهجوم قال إن بحر الصين الجنوبي " محوري من أجل التدفق الحر للتجارة"، مضيفا أن أمريكا تعمل مع حلفائها وشركائها " لتقديم دعم واسع النطاق للمناطق البحرية المشتركة الرئيسية وضمان استمرار استفادة جميع الدول من منطقة الهند- المحيط الهاديء حرة و مفتوحة".

وتزعم بكين أحقيتها في أغلبية منطقة بحر الصين الجنوبي.

ويأتي التدريب الأمريكي قبل لقاء وزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الاسيان)، الثلاثاء، لمناقشة القضايا المتعقلة ببحر الصين الجنوبي، واجتماع موسع غدا الأربعاء مع التكتل سوف يضم الصين وأمريكا واليابان والهند.

رونالد ريجان حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي بكين تدريبات هجومية الولايات المتحدة

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