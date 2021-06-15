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تقرير:العراق تكبد خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار جراء العمليات العسكرية التركية

08:54 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
تقرير:العراق تكبد خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار جراء العمليات العسكرية التركية

أرشيفية

بغداد-(د ب أ):

كشف تقرير عراقي اليوم الثلاثاء أن العراق تكبد خسائر تصل 6 مليارات دولار جراء العمليات العسكرية والقصف الجوي المتكرر الذي طال القرى الكردية وتجريف الأراضي الزراعية تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يتحصن في المرتفعات الجبلية داخل مدن إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وذكر تقرير لتلفزيون "العراقية" الحكومي أن الهجمات المتكررة من قبل الجيش التركي في إطار صراعه مع مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6مليارات دولار من جراء نزوح الأهالي وتهديم المنازل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.

وأوضح التقرير أن أكثر من 300 عائلة كردية عراقية نزحت من قرأها في قضاء العمادية المحاذي للحدود العراقية التركية أقصى شمالي العراق إلى مدينة زاخو بعد تصاعد العمليات العسكرية التركية والقصف العنيف.

وأوضح أن القوات التركية قامت خلال عملياتها العسكرية بتجريف 20 كيلومترا من الأراضي الزراعية والبساتين في القرى الكردية في قضاء العمادية وسط استمرار حالات النزوح بحثا عن ملاذات آمنة.

العراق العمليات العسكرية قصف جوي القرى الكردية تركيا

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